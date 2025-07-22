MİT Başkanı İyi Parti'yi Ziyaret Etti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti'yi ziyaret etti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, İyi Parti'yi ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ile görüşen Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. - ANKARA
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