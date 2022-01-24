Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler - Son Dakika

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İnce'den bomba iddia: O isme teklif götürdüler

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Türkiye 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri devlet Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanlığı Erdoğan olacağını aylar öncesinden ilan ederken, Millet İttifakı cephesinden bu yönde henüz bir açıklama gelmedi. Tartışmalar devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"HİSARCIKLIOĞLU'NA TEKLİF GÖTÜRDÜLER"

Ankara'da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, muhalefetin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğünü öne sürdü. İnce açıklamasında "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar" ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU İDDİAYI YALANLADI

Muhalefet partilerinin kendisine adaylık teklif ettiği iddialarını yalanlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ İLE GÜNDEM OLUYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirileri ile gündem oluyor. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu satırlara yer vermişti: " Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır."