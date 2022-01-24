Üye Girişi
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler - Son Dakika

Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler

24.01.2022 12:34

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüğünü öne süren İnce, "Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" dedi.

Türkiye 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri devlet Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanlığı Erdoğan olacağını aylar öncesinden ilan ederken, Millet İttifakı cephesinden bu yönde henüz bir açıklama gelmedi. Tartışmalar devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"HİSARCIKLIOĞLU'NA TEKLİF GÖTÜRDÜLER"

Ankara'da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, muhalefetin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğünü öne sürdü. İnce açıklamasında "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar" ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU İDDİAYI YALANLADI

Muhalefet partilerinin kendisine adaylık teklif ettiği iddialarını yalanlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ İLE GÜNDEM OLUYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirileri ile gündem oluyor. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu satırlara yer vermişti: " Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır."

YORUMLAR
500

Memleket Partisi, Cumhur İttifakı, Muharrem İnce, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler - Son Dakika


Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz         
12:53
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak         
10:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 13:19:18. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement