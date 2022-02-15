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Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri İstanbul'da konuşulacak - Son Dakika

Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri İstanbul'da konuşulacak

15.02.2022 10:47
Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri İstanbul'da konuşulacak

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında İstanbul'da, 'Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri' temalı uluslararası seminer düzenlenecek.

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında İstanbul'da, 'Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri' temalı uluslararası seminer düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; BDİHK heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BDİHK Sekretaryası iş birliğiyle 16-17 Şubat'ta İstanbul'da 'Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri' temalı uluslararası seminer düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video-mesaj yoluyla hitap edeceği ve Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunun ele alınacağı seminere, BDİHK'nin bazı üyeleri, İİT üyesi ve diğer bazı ülkelerden yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, kordiplomatik mensupları, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler katılacak.


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Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri İstanbul'da konuşulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslümanların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri İstanbul'da konuşulacak - Son Dakika
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