Mustafa Destici'den Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Cunta İfadesi Hakaret' - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici'den Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Cunta İfadesi Hakaret'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik 'cunta' ifadesini kullanmasını ağır bir hakaret olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Destici, yolsuzluk soruşturmasına dair uyarılarda bulunarak CHP yönetimini sağduyulu olmaya davet etti ve hukukun içinde kalmalarını istedi.

06.04.2025 23:16
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletimizin oylarıyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve hükümeti ile yargı kurumlarımız hakkında kullandığı 'cunta' ifadesi, en hafifiyle millet iradesine ve bağımsız yargıya yapılmış ağır bir hakaret ve saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Destici, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletimizin oylarıyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve hükümeti ile yargı kurumlarımız hakkında kullandığı 'cunta' ifadesi, en hafifiyle millet iradesine ve bağımsız yargıya yapılmış ağır bir hakaret ve saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Özel'e, CHP mensuplarına ve aziz milletimize, bir yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünü, iddialarla ilgili çok sayıda maddi delil bulunduğunu, devletin emniyet ve yargı kurumlarının olanlara ve yaşananlara seyirci kalamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. CHP yönetimini ve yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i, ortadaki adli davayı siyaset zeminine çekmek, konuyla hiç ilgisi olmayan vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi suç işlemeye yöneltmek ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek, devletin, konuyla ilgili görev yapması gereken kurumlarını karalamak yerine, sağduyuyla davranmaya, hukukun içinde kalmaya ve kendi bünyelerinde bulunan kirlenmiş unsurlarla yüzleşmeye davet ediyorum. Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle beraber devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve millet iradesini önceleyerek, hukuk ve demokrasi kurallarına bağlı kalarak birlik içerisinde yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mustafa Destici'den Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Cunta İfadesi Hakaret' - Son Dakika

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