Myanmar'da cunta yönetimi askerlik hizmetini zorunlu hale getirdi - Son Dakika
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Politika

Myanmar'da cunta yönetimi askerlik hizmetini zorunlu hale getirdi

Myanmar\'da cunta yönetimi askerlik hizmetini zorunlu hale getirdi

Myanmar'da cunta yönetimi, ülkede askerliğin 18 ila 35 yaş arasındaki tüm erkekler ve 18 ila 27 yaş arasındaki kadınlar için zorunlu hale geldiğini duyurdu. Ayrıca, devam eden olağanüstü hal nedeniyle hizmet süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi.

11.02.2024 14:38
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Myanmar'da cunta yönetimi, ülkede askerliğin 18 ila 35 yaş arasındaki tüm erkekler ve 18 ila 27 yaş arasındaki kadınlar için zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Myanmar'da cunta yönetimi yeni bir karar imza attı. Myanmar devlet televizyonundan yayınlanan açıklamada, ülkede askerlik hizmetinin tüm genç erkek ve kadınlar için zorunlu hale geldiği duyuruldu. Açıklamada, 18 ile 35 yaş arasındaki tüm erkekler ve 18 ile 27 yaş arasındaki kadınların 2 yıl, 45 yaşından küçük doktorların ise 3 yıl orduya hizmet vermek zorunda olduğu belirtildi. Ayrıca, ülkede devam eden olağanüstü hal nedeniyle hizmet süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği aktarıldı.

Cunta Sözcüsü Zaw Min Tun, "Ulusu koruma ve savunma görevi sadece askerleri değil, tüm vatandaşları kapsar. Bu yüzden herkese askerlik yasasına gururla uymalarını söylemek istiyorum" dedi.

Ordu, Aung San Suu Kyi başkanlığındaki hükümeti Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de devirmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

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