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Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi\'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, Eskişehir'de bekleyen yatırım planlarının olduğunu ve bu yatırımların uygulanmasının kentteki sorunların çözümü için önemli olduğunu belirtti. Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, TCDD Taşımacılık Yolcu Dairesi Başkanı Erhan Tepe, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile partililer katıldı.

03.02.2024 11:11
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Hatipoğlu, Eskişehir'de yıllardır bekleyen yatırım planlarının olduğunu ifade etti.

Kentteki sorunların çözümünün bu yatırımların uygulanmasından geçtiğini aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yatırımları büyükşehir adaylarının içinde sadece ben yaparım. Bütün vatandaşlarımız bunu çok iyi görüyor. Cumhur İttifakı ile benim başkanlığımda, ilçe başkanlarıyla biz bu yatırımları yapabiliriz. Bu seçim bir karar ve Eskişehir'in var olma seçimidir. ya bugüne kadar olan sıkıntılarla devam edecek ya da 'Artık bu sıkıntıları aşmak istiyorum. Bu yatırımlar yapılsın, Eskişehir'in önü açılsın' diyecek. Eskişehir için doğru olan da bu. İnşallah bu doğrultuda 31 Mart'ta seçimi kazanacağız ve bugün nasıl sahadaysak hem ben hem de ilçe başkanlarım hızlı bir dönüşüm için sahaya çıkacağız."

Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, TCDD Taşımacılık Yolcu Dairesi Başkanı Erhan Tepe, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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