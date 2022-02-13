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Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı - Son Dakika

Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı

13.02.2022 17:48
Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinden sonra yapılan ortak açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat 2022'de paylaşılacağı açıklanmıştı. İşaret edilen tarih yeni tartışmaları alevlendirirken Kılıçdaroğlu, bunun ne geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle ne de helalleşme çağrısıyla ilgili olmadığını belirterek "Özellikle 28 Şubat olsun diye bir düşüncemiz olmadı. Mümkün olan en uygun zamanı belirledik. Hazırlıkların o güne yetişebileceği düşündük" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri dün akşam bir araya gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katıldığı 5 saat 30 dakikalık görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. Açıklamada liderler, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacaklarını duyurdu.

İŞARET EDİLEN TARİH TARTIŞMALARI ALEVDİRDİ

İşaret edilen tarihin Türkiye tarihinde post-modern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde olması yeni tartışmaları başlattı. Bir kesim bunu bir ima olarak görmeyi tercih ederken, diğer kesim ise helalleşme çağrısının bir başka adımı olarak tanımladı.

28 Şubat tarihi özellikle mi seçildi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

"ÖZELLİKLE 28 ŞUBAT OLSUN DİYE DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"

Toplantıyla ilgili Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, mutabakat metninin 28 Şubat'ta paylaşılacak olmasıyla ilgili de konuştu.

Bunun ne geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle ne de helalleşme çağrısıyla ilgisi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hayır, özellikle 28 Şubat olsun diye bir düşüncemiz olmadı. Çalışmamızı mümkün olduğu kadar zaman yitirmeden yürütmek istiyoruz. Bir sonraki toplantı için hazırlıklar yapılması gerekiyor. O açıdan mümkün olan en uygun zamanı belirledik. Yoksa bir hafta sonraya Mart başına da bırakabilirdik. Ama hazırlıkların o güne yetişebileceği düşünüldüğü için 28 Şubat olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

28 Şubat tarihi özellikle mi seçildi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

"DAHA GENİŞ BİR TOPLANTI OLACAK"

28 Şubat'taki toplantıda başka katılımcıların da olacağını söyleyen "28 Şubat'ta sadece altı genel başkan olmayacak. Daha geniş bir toplantı olacak. Bizim için meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok önemli. O nedenle toplantıya meslek kuruluşları, barolar, sendikalar da katılacak. Sonra genel başkanlarla hep birlikte kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

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Son Dakika Politika Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı - Son Dakika


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