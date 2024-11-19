Netanyahu: Ateşkes Olursa da Operasyonlar Sürecek

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirten Netanyahu, "Önemli olan şey anlaşmanın kağıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı. Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - KUDÜS