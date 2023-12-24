 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu, Biden'ın kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu, Biden'ın kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Lübnan'a yönelik saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı. Netanyahu, İsrail'in askeri operasyonlarıyla ilgili kararları kendi değerlendirmeleri ışığında verdiğini ve başka ülkelerden etkilenmediğini belirtti.

Netanyahu, Biden\'ın kendisini Lübnan\'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı
24.12.2023 - 20:02,
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Lübnan'a yönelik saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı. Netanyahu, İsrail'in askeri operasyonlarıyla ilgili kararları kendi değerlendirmeleri ışığında verdiğini ve başka ülkelerden etkilenmediğini belirterek, "ABD'nin bizi bölgedeki operasyonel eylemlerden alıkoyduğu ve alıkoymakta olduğu yönünde hatalı haberler gördüm, bu doğru değil. İsrail egemen bir devlettir. Savaştaki kararlarımız operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır" dedi.

İsrail'in operasyon kararları konusunda bağımsız olduğunu aktaran Netanyahu, "Bu kararlar dış baskılar tarafından dikte edilmemektedir. Kuvvetlerimizin nasıl kullanılacağına ilişkin karar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bağımsız kararıdır, başka kimsenin değil" dedi.

"Biden 45 dakikalık telefon görüşmesiyle Netanyahu'yu ikna etti"

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in 7 Ekim'de Filistin ile çatışmaların patlak vermesinden kısa süre sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığı öne sürülmüş, Biden'ın 11 Ekim'de 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle Netanyahu'yu söz konusu saldırıyı gerçekleştirmemesi konusunda ikna ettiği iddia edilmişti. Telefon görüşmesi sırasında İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve saldırı için hazır olduğu öne sürülen haberde, Biden'ın Netanyahu'nun bu eyleminin sonuçlarını bir kez daha düşünmesini istediği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Benjamin Netanyahu, İsrail, Lübnan, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, Biden'ın kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor

Son Dakika
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Biden'ın kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement