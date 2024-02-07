Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Kent merkezinde faaliyetlerini birlik ve odaları ziyaret ederek sürdüren ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretleri çerçevesinde Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, Niğde Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bakkallar Odası Başkanı Şinasi Göktepe ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyaretleri sırasında sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ayrıca Niğde'ye kazandırdıkları yatırımlar ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi aktarımı da yaptı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini alarak Niğde'yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Özdemir, "Bir ayağımız her zaman halkımızın arasında. Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman ziyaret ettiğimiz meslek odalarımızı, birliklerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı seçim öncesinde de ziyaret ederek, onların görüş ve önerilerini almaya, onlarla istişare etmeye devam ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Özdemir, istişare amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaret turlarının artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - NİĞDE
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