Norveç İsrail'in Batı Şeria'daki Arazi El Koymasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Norveç İsrail'in Batı Şeria'daki Arazi El Koymasına Tepki Gösterdi

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 13 bin dönümlük araziye el koymasına tepki göstererek, 'İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışıdır, bölgede barış ve güvenlik için önemli bir tehdit oluşturmaktadır' dedi. Norveç, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 12,7 bin dönümlük araziye el koyduğunu açıklamasının ardından İsrail'e tepki gösterdi.

04.07.2024 19:31
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Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 13 bin dönümlük araziye el koymasına tepki göstererek, "İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışıdır, bölgede barış ve güvenlik için önemli bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 12,7 bin dönümlük araziye el koyduğunu açıklamasının ardından Norveç, İsrail'e tepki gösterdi. Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin 5 yerleşim yerinde ileri karakolu yasallaştırması, 12 bin dönümlük alanı 'devlet arazisi' olarak ilan etmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki düzinelerce yerleşim yerinde 6 bin 16 konutun yapılması yönündeki son kararları kesinlikle kabul edilemez. Norveç olarak bu kararları kınıyor ve İsrail hükümetine bu kararları derhal geri alması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail'in uzun zamandır sürdürdüğü mülksüzleştirme, topraklara el koyma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşimler kurma politikasının iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesi ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki ortak çabaları baltaladığını aktarılan açıklamada, "İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışıdır ve bölgede barış ve güvenlik için önemli bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde, özgür ve eşit haklara sahip olarak yaşamayı hak ettiği vurgulanan açıklamada, "İki devletli çözüm, bu hedefe ulaşmak için uygulanabilir tek çözümdür. Norveç, iki demokratik devletin (İsrail ve Filistin) güvenli ve uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış içinde yan yana yaşadığı, uygulanabilir iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 12,7 bin dönümlük araziye el koyduğunu açıklamış, bunun 1993 Oslo Anlaşması'ndan bu yana İsrail'in tarafından el konulan en geniş arazi olduğu belirtilmişti. Peace Now'a göre, 2024 İsrail'in Batı Şeria'daki topraklara en fazla el koyduğu yıl olurken, sene başından bu yana el konulan toplam arazi, 23,7 bin dönüme ulaştı. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Norveç İsrail'in Batı Şeria'daki Arazi El Koymasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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