New Yok Belediye Başkanı Mamdani: "Netanyahu savaş suçlusudur, ancak tutuklama yetkimiz yok"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın savaş suçlusu olduğunu, ancak Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrini belediye yönetimi olarak uygulama yetkilerinin olmadığını ifade etti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararının uygulanması konusunda yeni bir açıklama yaptı. Mamdani sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur, Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır" ifadelerini kullandı. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçları iddiasıyla tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan kararın haklı olduğuna inandığını belirtirken, New York Belediye Başkanı olarak bunu uygulama konusunda yasal yetkisinin olmadığını dile getirdi. Mamdani, "Yönetimim, Binyamin Netanyahu buraya gelirse New York şehrinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama emrini uygulayıp uygulayamayacağını belirlemek için yürürlükteki yasalar kapsamında mevcut olan her yolu inceledi. Bu emri uygulama konusunda bağımsız yasal yetkimizin olmadığı açıktır" diye konuştu.

Trump yönetimine "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

Mamdani, "Ancak federal hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu tutuklama emrini yerine getirmeye çağırıyorum. Şunu da açıkça belirtmek istiyorum: Binyamin Netanyahu'nun New York şehrinde yeri yok, serbest kalan herhangi bir savaş suçlusunun da yeri yok" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun beklenen New York ziyareti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi bekleniyor. Mamdani geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaret sırasında Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklayamayacağını gözden geçirdiğini söylemişti. Mamdani, "Bence Başbakan Netanyahu'nun yeri Lahey'dir" diyerek 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu Hollanda şehrini işaret etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD topraklarında "tutuklanmayacağını" vurgulamıştı.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanımıyor ve mahkemeye taraf değil. - NEW YORK