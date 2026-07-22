New Yok Belediye Başkanı Mamdani: "Netanyahu savaş suçlusudur, ancak tutuklama yetkimiz yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New Yok Belediye Başkanı Mamdani: "Netanyahu savaş suçlusudur, ancak tutuklama yetkimiz yok"

22.07.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirirken, UCM'nin tutuklama emrini uygulama yetkisinin olmadığını açıkladı ve federal hükümete çağrı yaptı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın savaş suçlusu olduğunu, ancak Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrini belediye yönetimi olarak uygulama yetkilerinin olmadığını ifade etti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararının uygulanması konusunda yeni bir açıklama yaptı. Mamdani sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur, Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır" ifadelerini kullandı. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçları iddiasıyla tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan kararın haklı olduğuna inandığını belirtirken, New York Belediye Başkanı olarak bunu uygulama konusunda yasal yetkisinin olmadığını dile getirdi. Mamdani, "Yönetimim, Binyamin Netanyahu buraya gelirse New York şehrinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama emrini uygulayıp uygulayamayacağını belirlemek için yürürlükteki yasalar kapsamında mevcut olan her yolu inceledi. Bu emri uygulama konusunda bağımsız yasal yetkimizin olmadığı açıktır" diye konuştu.

Trump yönetimine "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

Mamdani, "Ancak federal hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu tutuklama emrini yerine getirmeye çağırıyorum. Şunu da açıkça belirtmek istiyorum: Binyamin Netanyahu'nun New York şehrinde yeri yok, serbest kalan herhangi bir savaş suçlusunun da yeri yok" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun beklenen New York ziyareti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi bekleniyor. Mamdani geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaret sırasında Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklayamayacağını gözden geçirdiğini söylemişti. Mamdani, "Bence Başbakan Netanyahu'nun yeri Lahey'dir" diyerek 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu Hollanda şehrini işaret etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD topraklarında "tutuklanmayacağını" vurgulamıştı.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanımıyor ve mahkemeye taraf değil. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Orta Doğu, New York, Politika, Savunma, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika New Yok Belediye Başkanı Mamdani: 'Netanyahu savaş suçlusudur, ancak tutuklama yetkimiz yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
09:25
Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: New Yok Belediye Başkanı Mamdani: "Netanyahu savaş suçlusudur, ancak tutuklama yetkimiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.