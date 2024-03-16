AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı.
Çelik, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Vakıflar Tespihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nda düzenlenen iftarda esnafla bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmasında seçim çalışmalarına değinen Çelik, şunları kaydetti:
"En büyük amacımız, arzumuz sizlere daha çok hizmet etmek, daha çok hizmet üretmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde adaylarımızla birlikte hep beraber sizlerin daha çok hizmetine koşacağız. Yeni dönemde tabii ki inşallah aday kardeşlerimiz seçildiğinde bu çarşımızı asla unutmayacağız. Üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cenabıallah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, ailelerinizle birlikte inşallah sizi Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Ondan önce de 31 Mart'ta inşallah demokrasi bayramını kutlamak nasip olsun."
Çelik, iftarın ardından çarşıdaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve diğer ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve Gölbaşı'nın potansiyelini daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Şahin belediyecilik açısından Ankara'da eksiklikler olduğunu ve AK Parti olarak hizmetlerle Ankara'ya katkı sağlamak istediklerini ifade etti.
Balıkesir'de düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası' bu yılda Mekik Sokak'ta kuruldu. Vatandaşlar yeryüzü sofrasına ilgi gösterdi. Çok sayıda partili ile birlikte vatandaşlar da yeryüzü sofrasında oruç açtı. İftara katılan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yemek sonrası bir konuşma yapan Akın; 'İl Başkanlığımızın düzenlediği bu sokak iftarında sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. İnşallah memleketimizin bereketini arttırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Ayrımcılık yapmadan kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah çok güzel bir Balıkesir'de beraber olacağız' dedi. Etkinliğe CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, CHP Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Şehirli eksi il ve ilçe başkanları yanı sıra çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz.
CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, bu olayın sorumlularına en ağır cezaların verileceğini belirtti ve insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Ayrıca, Turan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne de değinerek, Türkiye'nin yeni yüzyılını Çanakkale ruhuyla inşa edeceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelerek Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetini asla unutmayacaklarını belirtti ve Türkiye'nin kutsal emanetlerini korumaya devam edeceklerini söyledi.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
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