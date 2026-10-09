Ömer Çelik fon soruşturmasında linç ve örtme kampanyasına izin vermeyeceğini söyledi

Ömer Çelik fon soruşturmasında linç ve örtme kampanyasına izin vermeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder" dedi. Çelik, "Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.
Kaynak: İHA
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