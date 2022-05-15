Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor

15.05.2022 08:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BAE VE 15 TEMMUZ İLİŞKİSİ SORULDU

Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" ve " Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden çektiği videolar gündeme oturmuştu. O videolar bir süredir yayınlanmıyor. Bunun BAE ile yeniden kurulan ilişkilerle bir bağlantısı var mı?" soruları soruldu.

AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor

"BİZ DE BUNA İNANIYORUZ"

Özkan ise konuyla ilgili verdiği yanıtta, "Doğru bu soru. 15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü CHP bize 'Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor

"BAE, TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYİNCE TESLİM OLDU"

Açıklamalarının devamında ise Özkan, Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri belki -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte bugün yine güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.

AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gece yarısı bir paylaşımda bulunarak Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını ifade etti.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR"

Paylaşımlarında Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." dedi.

AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
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Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor - Son Dakika


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