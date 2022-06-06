ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlere daha fazla ilgi gösteriliyor. 2018 yılındaki seçimleri doğru tahmin etmesiyle bilinen ORC Araştırma tarafından yapılan Haziran ayı anketinin sonuçları paylaşıldı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Ankette Cumhur İttifakı partileri AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 36.3 olurken, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu ise 44.4 oldu. İki ittifak arasındaki fark da 8.1 şeklinde kayıtlara geçti.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR

Parti bazında ilk sırayı yüzde 27.7 ile AK Parti aldı. AK Parti'yi yüzde 23.8 ile CHP, yüzde 20.6 ile İYİ Parti, yüzde 7.5 ile HDP, yüzde 7.1 ile MHP takip etti.

GELECEK, DEVA'YI GEÇTİ

ORC'nin anketinde bir diğer dikkat çeken detay ise Davutoğlu'nun Gelecek ve Babacan'ın DEVA partileri arasında oldu. 2.1 oranında oy alan Gelecek Partisi, yüzde 1.9 alan DEVA'yı geride bıraktı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Saadet Partisi: 1.7

Türkiye Değişim Partisi: 1.7

Büyük Türkiye Partisi: 1.6

Büyük Birlik Partisi: 1.5

Memleket Partisi: 1.1

Yeniden Refah Partisi: 0.8

İttifaklar bazında:

Cumhur İttifakı: 36.3

Millet İttifakı: 44.4