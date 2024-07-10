Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, otogar tahsis açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, otogar tahsis açıklamasını değerlendirdi

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, otogar tahsis açıklamasını değerlendirdi

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan'ın otogarın bulunduğu alanın Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirirken, 'Bu konuda doğru adımları Ortaca'nın menfaatleri doğrultusunda almaya kararlıyız. Daha henüz süreç devam ederken yangından mal kaçırır gibi yapılan bu haberleri maksatlı ve iyi niyetten yoksun buluyoruz' dedi.

10.07.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan'ın otogarın bulunduğu alanın Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirirken, "Bu konuda doğru adımları Ortaca'nın menfaatleri doğrultusunda almaya kararlıyız. Daha henüz süreç devam ederken yangından mal kaçırır gibi yapılan bu haberleri maksatlı ve iyi niyetten yoksun buluyoruz" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan açıklamasında, "Tüm paydaşlarımızla yönettiğimiz ilçemiz i çin alınan kararlarda öncelikle Ortaca'nın menfaatlerini gözetmeyi ilke edinerek yola çıktık. Bu ilkemizden de taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bazı basın ve sosyal medya mecralarında 'Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve ekibinin, Ortaca'nın en değerli alanını Muğla Büyükşehir Belediyesine şartsız, projesiz ve plansız tahsisine yetki vermesine' ilişkin yapılan maksatlı haberler doğruları yansıtmadığı gerekçesi ile kıymetli hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi elzem hale gelmiştir" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar aldıkları tüm kararlarda şartsız, plansız ve projesiz hiçbir karar almadıklarını belirten Başkan Tezcan, "Bu konuda da doğru adımları Ortaca'nın menfaatleri doğrultusunda almaya kararlıyız. Daha henüz süreç devam ederken yangından mal kaçırır gibi yapılan bu haberleri maksatlı ve iyi niyetten yoksun buluyoruz. Zira ilgili konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile bugün karşılıklı görüşmeler esnasında yapılan bu haberlerin kime ve neye hizmet ettiği halkımızın malumudur. Tıpkı bizim gibi Ortaca'nın menfaatlerini önceleyen ve önemseyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçmiştir. Ortaca'nın menfaatleri neyi gerektiriyorsa bu doğrultuda hareket edeceğimiz konusunda halkımız müsterih olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, otogar tahsis açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika

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