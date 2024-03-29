Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, ilçeyi adım adım gezip projelerini anlatarak destek istiyor.

29.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:15
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Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi adım adım gezen Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, gittiği her mahallede ilgi görüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi gezen Başkan Dündar, gittiği yerlerde bu zamana yaptığı ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatarak vatandaşlardan destek istiyor. En son İvazpaşa ve Doğanevler mahallelerini ziyaret gerçekleştiren Başkan Dündar'a burada vatandaşlar büyük ilgi ve alaka gösterip destek sözü verdi.

İlçede hizmet götürmedik yer bırakmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Biz Osmangazi Belediyesi olarak sınırlı imkanlarla en büyük işleri yapan belediyeyiz. Doğanevler Mahallesi'ni 20 yıldır biliyoruz. Ben 15 yıldır belediye başkanıyım, buraya meydan kazandırdık. Bu zamana kadar ne dediysek söylediysek yaptık. Bundan sonra da söylediğimiz her şeyi yapacağız. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Doğanevler kenarda kalan bir mahalleydi şimdi cazibe merkezi oldu. Biz burasını daha güzel nasıl yaparız ona bakacağız. Yeni projeleri bu bölgelere yapacak olan yine biziz yaptıklarımız ve yapacaklarımız belli. 31 Mart akşamı inşallah sandıktan zaferle çıkıp güzel ilçemiz Osmangazi'ye dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim Osmangazi'ye hizmet etme sevdamız bitmez, 15 yıllık görev sürecimizde kazandırdığımız dev eserler herkes tarafından beğenilip takdir görüyor. İlçemizde hizmet etmediğimiz mahalle ve sokağımız yok ilçemizin her yerine hizmet götürüyoruz. 15 yılda Osmangazi'ye kazandırdığımız eserler saymak bitmez, bizim hizmet aşkımız bitmez, her dönem daha iyisini nasıl yapabiliriz diye gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olarak 31 Mart seçimlerinde destek istemek için gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımız bize büyük ilgi ve alaka gösterip teşekkür ediyor. Biz de dev hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Yaptığı ziyaretlerde Başkan Dündar, etrafını saran çocuk ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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