Özdağ'dan Kılıçdaroğlu ile anlaşma sinyalleri! Birlikte kamera karşısına geçecekler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı.

ÖZDAĞ, ANLAŞTIKLARININ SİNYALİNİ VERDİ

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde anlaştıklarının sinyalini verdi. Özdağ açıklamasında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR?

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na sunduğu mutabakat metniyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" ifadelerine yer vermişti.