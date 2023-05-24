Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ siyaset gündemini hareketlendirdi.

"PROTOKOLÜN NİHAİ HALİNİ BASINLA BİRLİKTE ÖĞRENDİK"

Özdağ'ın destek açıklamasının ardından gözler, Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarına çevrildi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir" dedi.

"PROTOKOLLER ARASINDA BİR ÇELİŞKİ YOK"

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı. Nihai karar, seçmenimizin olacak. Onlar da değerlendirirken, siyasilerin kimliği ile birlikte değerlendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar çok lider desteğini açıklarsa biz o kadar mutlu oluruz."