Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs dolayısıyla gençlerle birlikte Kızılay'dan Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş öncesi kalabalığa konuşan Özel, yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP'nin birinci oluşunu hatırlatarak "Ata'm sana söz, partini iktidar yapmış olarak bir sonraki gelişimizde milyonlarla geleceğiz." dedi.

19.05.2024 13:10
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişinin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe katılan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada Atatürk'e söz verdi.

"BU YÜRÜYÜŞ İKTİDAR OLANA KADAR DEVAM EDECEK"

Yürüyüş sonrası Anıtkabir'in Tandoğan girişinde korteje katılanlara seslenen Özgür Özel, "Şimdi Atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'den Atatürk'e: Partini iktidar yapmış olarak geleceğiz

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, son yapılan seçimlerin birinci partisi olmanın gururuyla çıkıyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları başarıya değindi. Özel, "1980 darbesi siyasi partilerin, sendikaların, örgütlenmenin ve solun üzerinden paletleriyle geçti. O günden bugüne partimiz siyasi başarının kapılarını bir türlü aşamıyordu. Çok sayıda genç ve kadın arkadaşlarımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra biz bu ekiple bu kapının kilitlerini açtık' şeklinde konuştu.

Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'den Atatürk'e: Partini iktidar yapmış olarak geleceğiz

"ATA'M SANA SÖZ, PARTİNİ İKTİDAR YAPMIŞ OLARAK GELECEĞİZ"

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Bugün 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik ve ona 'Ata'm sana söz, partini iktidar yapmış olarak bir sonraki gelişimizde milyonlarla geleceğiz' diye sesleniyoruz. Ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi sadece sizlere güveniyorum. Şimdi Ata'mızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz."

Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'den Atatürk'e: Partini iktidar yapmış olarak geleceğiz

Yürüyüşte CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'den Atatürk'e: Partini iktidar yapmış olarak geleceğiz
Özgür Özel\'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk\'e söz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ali null: ZOR DOSTUM ZOR BİRDAHA BU OYU ZOR GÖRÜRSÜN EMEKLİ SAYESİNDE OLDU 30 23 Yanıtla
    Turan Okumuş: Niye Sonraki seçimde emekliler emekliliği iptal Edip tekrar işe mi başlayacak?? 13 6 Çengelköylü: HANGİ PARTİ İLK ÖNCE EMEKLİNİN HAKKINI MAAŞINI ARTIRIRSA O PARTİ İKTİDAR OLUR ARTIK 3 KURUŞA 5 KÖFTE YOK AL GÜLÜM VER GÜLÜM WEB SİTESİNDEN ÜRÜN ALIRKEN ÖNCE ÖDEME SONRA ÜRÜN EMKLİ İÇİNDE ÖNCE PARAMI YATIR CANLIYI GÖREYİM SONRA OY ARTIK YEMEZLER 3 0
  • Abdullah Kara: Rabbim senin ve atanın zihniyetinden bu ülkeyi ve insanlarını korusun.. 24 15 Yanıtla
    Adem Şimşek: Aminnn 15 11 Mutafa Emir null: aptullah kara rabim senin ve senin gibi zihniyete sahip olan insanlardan bu ülkeyi korusun T.C 6 6
  • Behzat: hade İnşallah 6 8 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yerel de birinci olman iktidar olacağın anlamına gelmez . 8 5 Yanıtla

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