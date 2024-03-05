Politika

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye cevap: "Altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne Veli başkanın ne de Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin hakkı değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mutlu Aile Sağlığı Merkezi açılışına ve halk buluşmasına katıldı. Buluşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ankara'ya altı ok lazım değil, Altınok lazım" sözlerini hatırlatan Özgür Özel, "Bahçeli, o altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne Veli başkanın ne de Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin hakkı değildir" ifadelerini kullandı.

Eski ittifak ortaklarının düşüncelerine de saygı duyduklarını sözlerine ekleyen Özel, yakasında güneş olan ve gözleri güneş gibi parlayan iyi insanlarla birlikte olduklarını dile getirdi.

Ankara'da Ankara İttifakıyla, Türkiye'de de Türkiye İttifakıyla beraber olduklarını kaydeden Özel, Türkiye İttifakı'nın kimseyi dışlamayarak vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olan herkese sahip çıkacağını diye konuştu.