CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 17. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Varlığıyla Türkiye siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız Erdal İnönü'yü vefatının 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Erdal İnönü'yü Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?