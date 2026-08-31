Özgür Özel Fidan Dikme Törenine Katıldı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fidan dikme törenine katıldı ve mesaisine başladı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya'da bulunan YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde Genel Merkez bahçesinde düzenlenen fidan dikme töreninde fidan dikti. Özel, törenin ardından YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı.
Kaynak: İHA
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