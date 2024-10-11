Özgür Özel, Manisa'da Şehir Tiyatrosu Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Manisa'da Şehir Tiyatrosu Açılışına Katıldı

Özgür Özel, Manisa\'da Şehir Tiyatrosu Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2024-2025 sezonunun açılışında William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununu izledi. Özel, Manisa'yı CHP'nin kazandığını belirterek kültür ve sanatın önemine vurgu yaptı.

11.10.2024 22:03  Güncelleme: 22:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 2024-2025 açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'ya gelerek Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2024-2025 sezonunun açılış gösterisine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyununu izleyen Özel'e eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile eşi Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri de eşlik etti.

Prömiyer öncesi açıklamalarda bulunan Özel, ortaya konulan eserin Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını hissettirdiğini belirterek, "Böyle bir açılışın yapılıyor olması, Manisa'da böyle bir eserin ortaya konuyor olması aslında Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını hissettiren bir şey. Çok mutluyum o yüzden. Beni burada karşılayan bu arkadaşlarımızın hepsiyle biz çok uzun zamandır yani 50 yıldır mücadele edenleri var da ben son 17 yılında aktif olarak bu mücadelenin içindeyim. Hepsinin bu mücadelede emekleri var, alın terleri var. Böyle bir gecede onlarla birlikte olmak istedim. Onun için geldim. Çok mutluyum. Çok daha iyileri olacak. Manisa'da göreceksiniz çok uzun olmayan bir vadede hepimizin gurur duyacağı bir konser ve opera salonu olacak. Dünyaca ünlü sanatçıların gelip konser verdiği gençlerle buluştuğu etkinlikler olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığı esas belediyeciliğin gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnsanların tüm sorunları ilgi alanımız içinde. Yoksullukla mücadele ediyoruz, sosyal yardımlar, öğrencilerin sorumluları, üniversite öğrencilerinin sorunları. Ama bir yandan da belediyeciliğin bir diğer tarafı da bu. Bu açıdan bu ilk gösterimde, ilk oyunda burada olmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Özel ve beraberindekiler daha sonra sergilenen oyunu izledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Manisa'da Şehir Tiyatrosu Açılışına Katıldı - Son Dakika

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