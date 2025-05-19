Özgür Özel: 'Terörsüz Türkiye' İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: 'Terörsüz Türkiye' İçin Mücadele Ediyoruz

Özgür Özel: \'Terörsüz Türkiye\' İçin Mücadele Ediyoruz

CHP lideri Özgür Özel, teröre karşı olduklarını ve demokratik bir Türkiye için komisyon kurulması gerektiğini vurguladı.

19.05.2025 23:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son dönemde 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. 'Siz buna ne diyorsunuz' diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'de teröre kimden gelirse gelsin karşı olmuştur." dedi.

Gündoğdu Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap eden Özel, İzmir'in Milli Mücadele'nin yaşayan açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin Lozan Antlaşması ile taçlandığını vurgulayan Özel, "Milli Mücadele'de o azmi gösterenlerin arasında bu milletin, bu ülkenin tüm renkleri vardı. Bugün bu meydanda Türkiye'nin tüm renkleriyle bir aradayız." diye konuştu.

Özel, geçmişten bu yana özgürlük mücadelesinin meşalesini hep gençlerin yaktığını dile getirdi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yapmasının, hayal kurmasının beka sorunu olmadığını savunan Özel, "Onu bir kez denediler, buradan denize döküldüler. Evelallah sonları değişmez." dedi.

86 milyonun barışını, kardeşliğini savunan bir parti olduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Son dönemde 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. 'Siz buna ne diyorsunuz' diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'de teröre kimden gelirse gelsin karşı olmuştur. Hem de her türlü şiddete karşı olmuştur. Biz, hem Kürt sorununun varlığını hem de terörün bitmesini savunurken 'illaki Meclis' dedik, 'şeffaflık' dedik. 'Mutlaka mutabakat aranmalı, toplumsal mutabakat sağlanmalı' dedik. 'Meclis dışındaki pazarlıkları doğru bulmayız' dedik'. Şimdi nihayet bize saldıranlar dönmüşler dün komisyon teklifi açıklıyorlar. Elbette bir kişinin dediği gibi olmayacak, bir siyasi lider çıkıp da koskoca Gazi Meclise istikamet dayatmayacak. 'Terörsüz Türkiye'yi savunurken tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için terörsüz ve demokratik bir Türkiye komisyonu kurulmalıdır. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ümit Özdağ, üç genel başkan bir an önce serbest bırakılmalı."

Öte yandan mitingde, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinden istifa ettiğini duyuran bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı.

Ösen'e parti rozetini Özgür Özel taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Terörsüz Türkiye' İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika

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