Özgür Özel: Zulüm ve Kumpas İfadesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Özel, "Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" notuyla paylaştığı videoda "Bugün 19 Mart Darbesi'nin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar, Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor. Bunu hatırlattı, tutuklamaya sevk ettiler ardından tutukladılar. Oysa ki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Mehmet Pehlivan savunduğu kişiyi savunduğu için cezaevine koyuyorlar. Onun görevi Ekrem İmamoğlu'nu savunmak. Ne yapmış? Güya itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini yandaş kanallar çarşaf çarşaf yayınlarken suç yok ama hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Pehlivan'ı içeri atıyorlar" dedi.

'BÖYLE KUMPAS MI OLUR'

İddiaları nasıl çürüteceğini bilen avukatın tutuklandığını belirten Özel, "Mehmet Pehlivan olmasaydı, Ekrem İmamoğlu'nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına, 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için kredi kullanıldığını, 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat. 'İlk kez MASAK yalana bulaştı' dedi. Sonra da 'Yapay zeka hata yapıyor dediler' dedi. MASAK raporunun yüzde 70'inin yalan ve yanlış olduğunu ispatlamıştı. Suçüstü yakalandıklarını, Mehmet Pehlivan'ın son MASAK raporunun foyasını ortaya çıkaracağını öğrendikleri an alıp içeri attılar. Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur? Bir kişinin avukatını içeri atmak ne demektir? Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler, aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı? İnanmak mümkün değil. Kişiyi iyi savunan avukatı, delilleri çökerttiklerini fark ettikleri anda, yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye, avukatın gırtlağına çöken, onu Silivri'ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.