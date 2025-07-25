Paris'te Suriye Üzerine Üçlü Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Paris'te Suriye Üzerine Üçlü Görüşme

Paris\'te Suriye Üzerine Üçlü Görüşme
25.07.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Fransa ve Suriye, Suriye'de istikrar ve diyalog üzerine mutabakata vardı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris'te görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından mutabakata varılan konulara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve Suriye Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani, Paris'te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yazılı yapılan açıklamada, görüşmenin "samimi ve verimli" geçtiği belirtildi. ABD, Fransa ve Suriye'nin diyalog ve gerginliği azaltma amacıyla şu hususlarda mutabık kaldı:

"- Suriye'de geçiş döneminin başarısı ile Suriye'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü güvence altına almaya yönelik çabaların hızla yürütülmesi,

Terörizmin her türlüsüne karşı ortak mücadelede iş birliğinin ve Suriye hükümetinin devlet kurumları aracılığıyla güvenlik tehditleriyle başa çıkma kapasitesinin güçlendirilmesi,

Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ve Süveyda'da ulusal uzlaşı ve uyumu hedefleyen Suriye hükümetinin siyasi geçiş çabalarının desteklenmesi,

Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart mutabakatının tam olarak uygulamaya konulması amacıyla Paris'te bir sonraki istişarelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi,

Şiddet faillerinin hesap vermesini sağlamaya yönelik çabaların desteklenmesi ve bu anlayışla son şiddet olaylarına ilişkin soruşturma komitesinin son raporu da dahil olmak üzere şeffaf raporların sonuçlarının memnuniyetle karşılanması,

Suriye'nin komşularının ülkenin istikrarına tehdit oluşturmamasının sağlanması, buna karşılık Suriye'nin de komşularına tehdit oluşturmamasının taahhüt edilmesinin sağlanması ve bu sayede bölgenin istikrarının güçlendirilmesi."

"Suriye'de refahın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Paris, uzun zamandır bugün paylaştığımız gibi hayati önem taşıyan tartışmaların diplomatik merkezi olmuştur. İstikrarlı, güvenli ve bütün bir Suriye, iyi komşular ve müttefikler temelinde inşa edilir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sözleriyle, çatışmalar 'ABD'nin uygulamaya çalıştığı sert ve dinamik diplomasi' sayesinde sona eriyor. Dostlarımız ve ortaklarımızla iş birliği içinde Suriye'de refahın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Fransa, Suriye, paris, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Politika Paris'te Suriye Üzerine Üçlü Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı

17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
23:49
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı
İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
23:44
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
23:42
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
23:36
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
22:55
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 18:22:18. #7.12#
SON DAKİKA: Paris'te Suriye Üzerine Üçlü Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.