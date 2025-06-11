Paylaşılamayan slogan kaymakama ait çıktı - Son Dakika
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Politika

Paylaşılamayan slogan kaymakama ait çıktı

Paylaşılamayan slogan kaymakama ait çıktı
11.06.2025 09:25  Güncelleme: 09:35
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin toplatılmasının ardından reklam panolarına yerleştirilen "Soyadımız Türkiye" sloganının, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ait olduğu iddiası gündem yarattı. Ancak sloganın ilk kez 2013'te Hatay'ın Payam ilçesinde görev yapan Kaymakam İrfan Demiröz tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerine getirilen yasak sonrasında hepsi reklam panolarından indirildi. Yerine konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişlerinde yer alan "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye" sloganının tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ait olduğu iddia edildi.

Paylaşılamayan slogan Kaymakam'a ait çıktı

"TÜM PANKARTLARDA BABAMIN TARİHİ SÖZÜ KULLANILDI"

Ahmet Özer'in kızı ve avukatı Seraf Özer yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Babamın 23 Mayıs'taki tarihi savunmasında da söylediği gibi yıllar önce TBMM'de babamın önerdiği yöntemlerle bugün babamın da desteklediği bir barış süreci yönetiliyor. Nitekim Ekim 2024 meclisinde ve tutuklanmadan 1 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerin önünde "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir" sözünü de kullanmıştı. Bu söz kıymetli babama aittir ve Esenyurt'taki demokrasi nöbetimizde tüm pankartlarda da babamın bu tarihi sözü kullanıldı. Keza babamın Esenyurt için mottosu da 'Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt' idi. Ancak ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul'u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da 'bu ne yaman çelişki' dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor. Adaletin olmadığı yerde kimseyi toplumsal barışa ikna edemezler. Tüm İstanbul'u donattıkları 'kardeşlik' ismimizi adaletle harmanlamalarını diliyorum"

BAYRAM KLİBİNDE DE KULLANILDI

Tartışmalı slogan, AK Parti'nin Kurban Bayramı dolayısıyla hazırladığı klipte de kullanıldı. Klibi partinin sözcüsü Ömer Çelik de "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir" ifadesiyle paylaştı.

Paylaşılamayan slogan Kaymakam'a ait çıktı

SLOGAN KAYMAKAMA AİT ÇIKTI

Paylaşılamayan sloganın asıl sahibinin Ağustos 2013- Eylül 2014 yılları arasında Hatay'ın Payas ilçesinde görev yapan Kaymakam İrfan Demiröz'e ait olduğu ortaya çıktı. Demiröz söz konusu tarihlerde makama "Adımız hizmet, soyadımız Türkiye olacak" sloganıyla gelmişti.

Paylaşılamayan slogan Kaymakam'a ait çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, İrfan Demiröz, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hatay, Hukuk, Son Dakika

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