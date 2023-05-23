Pazarda sohbet ettiği kadının ekonomi yorumu İmamoğlu'nu şaşırttı - Son Dakika
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Pazarda sohbet ettiği kadının ekonomi yorumu İmamoğlu'nu şaşırttı

23.05.2023 23:58

Pazarda karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gören kadın, artan fiyatlarla alakalı ilginç bir yorum yaptı. Ürün fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin İmamoğlu olduğunu iddia eden kadın, "Hükümeti Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Bu sözler karşısında şaşırdığı gözlenen İmamoğlu ise "Ekonomiyi ben yönetmiyorum hükümet yönetiyor" demekle yetindi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

"EKONOMİYİ BEN YÖNETMİYORUM"

Bu esnada bir kadın İmamoğlu'na dönerek "Her yer pahalı. Her şey çok güzel olacak dediniz ama görüyorsunuz ekonomiyi..." ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşırdığı gözlenen İmamoğlu, "Ekonomiyi ben yönetmiyorum, hükümet yönetiyor" diyerek durumu anlatmaya çalıştı.

"ALLAH HÜKÜMETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

İmamoğlu'nun ikna etmeye çalıştığı kadın, "Hükümeti Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Ortamın kısa süreli gerilmesi üzerine İmamoğlu, kadına "Kendini kandırma o zaman" diyerek pazar ziyaretine devam etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Hükümet, Allah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pazarda sohbet ettiği kadının ekonomi yorumu İmamoğlu'nu şaşırttı - Son Dakika


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