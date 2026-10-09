Peru'da Hitler Mussolini adlı aday 229 oyla belediye başkanlığı yarışını önde bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peru'da Hitler Mussolini adlı aday 229 oyla belediye başkanlığı yarışını önde bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'nun Huanuco bölgesindeki Queropalca semtinde yapılan yerel seçimde Hitler Mussolini Simeon Flores, 663 geçerli oyun 229'unu alarak belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Ahora Nacion adayı Flores, 204 oy alan rakibini 25 oy farkla geçti; onay bekleniyor.

Peru'nun Huanuco bölgesindeki Lauricocha'ya bağlı Queropalca semtinde düzenlenen yerel seçimlerde Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ve İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin isimlerini taşıyan Hitler Mussolini Simeon Flores, 663 geçerli oyun 229'unu alarak belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Flores, seçime merkez sol görüşlü "Ahora Nacion" (Şimdi Ulus) partisinden katıldı.

Peru'da düzenlenen yerel seçimlerde, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ve İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin isimlerini taşıyan aday belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Hitler Mussolini Simeon Flores isimli aday, Huanuco bölgesindeki Lauricocha'ya bağlı Queropalca semtinde 4 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde en fazla oyu aldı. 2023 yılında kurulan merkez sol görüşlü "Ahora Nacion" (Şimdi Ulus) partisinden aday olan 45 yaşındaki Flores, 663 geçerli oyun 229'unu alarak yüzde 34,54'lük oy oranına ulaştı. Flores, 204 oy alan en yakın rakibi Gaspar Benilde Osorio Zambrano'yu 25 oy farkla geride bıraktı. Yaklaşık 730 kişinin yaşadığı Queropalca'daki seçim sonuçlarına göre yarışı önde tamamlayan Flores'in zaferinin kesinleşmesi için seçim tutanaklarının resmi olarak onaylanması bekleniyor.

Hitler Mussolini Simeon Flores'in adı ise, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre Flores'in Hitler veya Mussolini aynı ideolojileri paylaştığına ilişkin bir delil bulunmazken, seçime sosyal demokrat çizgideki Ahora Nacion partisinden katıldığı vurgulandı. Bazı kaynaklar, Flores'in geçtiğimiz yıl sağ görüşlü "Fuerza Popular" (Popüler Güç) partisinden ayrıldığını kaydetti.

Peru'da daha önce Hitler-Lenin yarışmıştı

Peru'da sıra dışı isimler yerel siyaset sahnesinde daha önce de gündeme gelmişti. 2018 yılında Hitler Guesclin Alba Sanchez isimli bir aday, And Dağları'ndaki Yungar bölgesinde belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Aynı seçimde Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'i çağrıştıran Lenin Vladimir Rodriges de adaylığını duyurmuştu.

Peru'da bazı kişilerin tarihi figürlerin isimlerine ilgi duyabildiği ancak bu isimlerin kullanılmasının söz konusu kişilerin ideolojilerinin benimsendiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

Kaynak: İHA
Belediye BaşkanlığıPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:16:11. #7.12#
SON DAKİKA: Peru'da Hitler Mussolini adlı aday 229 oyla belediye başkanlığı yarışını önde bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei