Peru'da Hitler Mussolini adlı aday 229 oyla belediye başkanlığı yarışını önde bitirdi

Peru'nun Huanuco bölgesindeki Lauricocha'ya bağlı Queropalca semtinde düzenlenen yerel seçimlerde Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ve İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin isimlerini taşıyan Hitler Mussolini Simeon Flores, 663 geçerli oyun 229'unu alarak belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Flores, seçime merkez sol görüşlü "Ahora Nacion" (Şimdi Ulus) partisinden katıldı.

Peru'da düzenlenen yerel seçimlerde, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ve İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin isimlerini taşıyan aday belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Hitler Mussolini Simeon Flores isimli aday, Huanuco bölgesindeki Lauricocha'ya bağlı Queropalca semtinde 4 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde en fazla oyu aldı. 2023 yılında kurulan merkez sol görüşlü "Ahora Nacion" (Şimdi Ulus) partisinden aday olan 45 yaşındaki Flores, 663 geçerli oyun 229'unu alarak yüzde 34,54'lük oy oranına ulaştı. Flores, 204 oy alan en yakın rakibi Gaspar Benilde Osorio Zambrano'yu 25 oy farkla geride bıraktı. Yaklaşık 730 kişinin yaşadığı Queropalca'daki seçim sonuçlarına göre yarışı önde tamamlayan Flores'in zaferinin kesinleşmesi için seçim tutanaklarının resmi olarak onaylanması bekleniyor.

Hitler Mussolini Simeon Flores'in adı ise, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre Flores'in Hitler veya Mussolini aynı ideolojileri paylaştığına ilişkin bir delil bulunmazken, seçime sosyal demokrat çizgideki Ahora Nacion partisinden katıldığı vurgulandı. Bazı kaynaklar, Flores'in geçtiğimiz yıl sağ görüşlü "Fuerza Popular" (Popüler Güç) partisinden ayrıldığını kaydetti.

Peru'da daha önce Hitler-Lenin yarışmıştı

Peru'da sıra dışı isimler yerel siyaset sahnesinde daha önce de gündeme gelmişti. 2018 yılında Hitler Guesclin Alba Sanchez isimli bir aday, And Dağları'ndaki Yungar bölgesinde belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Aynı seçimde Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'i çağrıştıran Lenin Vladimir Rodriges de adaylığını duyurmuştu.

Peru'da bazı kişilerin tarihi figürlerin isimlerine ilgi duyabildiği ancak bu isimlerin kullanılmasının söz konusu kişilerin ideolojilerinin benimsendiği anlamına gelmediği belirtiliyor.