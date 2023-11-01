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PKK/KCK'nın Mahmur'dan çekildiği yalanı ortaya çıktı - Son Dakika

PKK/KCK'nın Mahmur'dan çekildiği yalanı ortaya çıktı

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:10

PKK/KCK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 'Mahmur'dan çekildik' açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Örgütün, göstermelik olarak Karaçok Dağı'ndaki birkaç noktayı boşalttığı ancak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Ayrıca, örgütün kampta kalan teröristleri Türkiye'ye gönderdiği ve bu kişilerden faydalandığı tespit edildi.

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 'Mahmur'dan çekildik' yalanı kısa sürede deşifre oldu. Örgütün, göstermelik olarak Karaçok Dağı'ndaki birkaç noktayı boşalttığı, ancak hem kamp içinde sivil şekilde hem de Karaçok Dağı'ndaki mağaralarda her türlü faaliyetini aktif olarak sürdürdüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, uzun yıllardır PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü Mahmur Kampı ve çevresine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütün yeni tedbirler almasına neden oldu. Bu kapsamda, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan, 19 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, örgütün Mahmur Kampı'ndaki misyonunu tamamladığını, bu nedenle kamptan çekilme kararı aldıklarını ve bunda üçüncü tarafların bir etkisinin olmadığını belirtti. Ancak örgütün, Türkiye'nin operasyonlarından korunmak için böyle bir açıklama yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinin kamp içerisindeki varlığında hiçbir değişiklik olmadığı, kampta sivil olarak faaliyetlerini sürdüren teröristlerin, Karaçok Dağı'nda ise mağaralarda barınmaya devam ettiği tespit edildi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEN ÖRGÜT ÜYELERİ TUTUKLANDI

Ayrıca, örgütün kampta kalan teröristleri Türkiye'ye gönderdiği ve bu kişilerden örgütsel faaliyetler kapsamında faydalandığı belirlendi. Bunların önemli kısmı güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı. Son olarak, örgütün sözde istihbarat hücreleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Mansur Sain ve PKK/KCK adına faaliyet gösteren Mahmur Kampı Sağlık Komitesi sözcüsü olduğu belirlenen Berivan Ünver yakalanıp tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika PKK/KCK'nın Mahmur'dan çekildiği yalanı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK/KCK'nın Mahmur'dan çekildiği yalanı ortaya çıktı - Son Dakika
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