 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Polat ailesine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Polat ailesine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

Son Güncelleme: 01.11.2023 09:05

Dilan Polat ve Engin Polat'a yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve araç alındığı tespit edildi. Operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.

Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dilan Polat, Engin Polat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Polat ailesine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık
08:43 Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti
08:37 İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı
08:21 Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
08:05 BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı
07:59 Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu
07:33 Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
07:11 Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler
04:53 Gözaltına alınan Sıla Doğu'nun sürekli gülümsemesi dikkat çekti
01:21 İskoçya Başbakanı Yusuf: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkek, kadın ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 10:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: Polat ailesine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement