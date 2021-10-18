Aktoprak Mahallesi'nde yeni yollar asfaltlanıyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından Aktoprak Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yol sorunu yaşamaması adına yoğun bir şekilde asfalt çalışmasını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde de yol açma çalışmalarının yanı sıra, alt yapısı tamamlanan yollarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Aktoprak Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt çalışmalarına başladı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

Çalışmalar hızlı ilerliyor

Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Aktoprak Mahalle Muhtarı Mehmet Savaş Öztürk, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmalarını tamamlamıştı. Alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Bunun yanı sıra mahallemizde eksik görülen yerlerde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şuan sizlerin de gördüğü üzere asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve böylelikle vatandaşlarımıza yeni ve modern yollar kazandırılmış olacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP