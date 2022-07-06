Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Eylemlere yabancı güçlerce yıllardır hazırlık yapıldı"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Karakalpakistan'da yaşanan olaylara yabancı güçler tarafından yıllardır hazırlık yapıldığını belirtti.

Özbekistan'da geçtiğimiz hafta anayasal reform karşıtı gösterilerin yaşandığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde durumun tamamen kontrol altına alınmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev, Nukus'ta yaşanan olayların sonucu insanların hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar diledi. Karakalpakistan'da yaşanan olaylara hazırlıkların 1 ya da 10 gün içinde yapılmadığını söyleyen Mirziyoyev, "Bu eylemlere yabancı zulüm güçler tarafından yıllardır hazırlık yapıldı. Onların asıl amacı Özbekistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek ve etnik çatışma çıkarmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, birinci başsavcı başkanlığındaki soruşturma grubunun olayları iyice ve tarafsız bir şekilde incelenmekte olduğunu söyledi. Soruşturma sürecine kamuoyu temsilcileri, milletvekilleri ve aktivistlerin çekilmesi gerektiğinin altını çizen Mirziyoyev, polisin yasadışı güç kullanması durumunda kanun gereği cezai sorumluluk altına alınması gerektiğini dile getirdi. Mirziyoyev, halihazırda Karakalpakistan'da durumun iyileştiğini kaydederek, insanların günlük işleriyle ilgilendiğini, pazarlar, dükkanlar ve hizmet sektörünün diğer tesislerin çalıştığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yaşananları analize ederek zamanında kararlı tedbirler alınmazsa yıllardır halkın elde ettiği başarı ve hedeflerin kötü niyetli dış güçlerin tehdidi altında kalabileceğini unutmamak gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca kötü niyetli güçlerin hareketine zamanında karşılık vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Karakalpakistan protestoları

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'ta geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü anayasal reform karşıtı gösteriler kitlesel protestolara dönüşmüştü. Mirziyoyev bölgede hukuki düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti. Özbekistan makamları, olaylarda siviller ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin aralarında bulunduğu 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Olaylarda ayrıca 516 kişinin de gözaltına alındığı duyurulmuştu. - BİŞKEK