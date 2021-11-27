Üye Girişi
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı - Son Dakika

Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı

27.11.2021 00:57
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Liderlerin, üçlü zirve kapsamında Dağlık Karabağ'da imzalanan ateşkesin uygulanması noktasındaki adımları ve son zamanlarda Ermenistan tarafından gelen provokasyonları ele alması bekleniyor.

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Putin, Dağlık Karabağ'da yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı Rus ve Türk barış güçlerinin bölgede olanları yakından izlediğini belirterek, "Sınırdaki olayları, her iki taraftan insanların öldüğü, yaralandığı olayları biliyorum. Liderlerin buna özel önem atfetmesi gerekiyor. Kendi adımıza konuşacak olursam, bugün bunun için, gelecekte benzer olaylardan kaçınmak için bir araya geldik. Çatışma bölgesinde geniş çaplı askeri faaliyetlerin olmaması çok iyi. Bu süre zarfında bizlerin de desteğiyle 53 bin kişi daimi ikamet yerlerine döndü" dedi.

Rus-Türk ateşkes izleme merkezinin çalıştığını aktaran Putin, "Rus barış gücü orada ve her iki tarafın değerlendirmelerinden anladığım kadarıyla insanlar için güvenli yaşam koşulları sağlıyor" ifadelerini kullandı.

" Brüksel'de görüşme konusunda her iki meslektaşımla da hemfikirim"

Aliyev ve Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Aralık'ta bir araya gelecek olmasını değerlendiren Putin, üçlü zirve öncesi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu ele aldıklarını aktararak, "Brüksel'de görüşme konusunda her iki meslektaşımla da hemfikirim. Ne kadar çok temas olursa o kadar iyi. Doğrudan ikili temaslar öncelikli. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu görüştük. Sizi bekliyor. Umarım ilerleme kaydedebiliriz ve diğer platformlarda da ilerleyebiliriz. Partnerlerimizin böyle bir diyalog kurmasından ancak memnuniyet duyabiliriz, önemli olan bunun fayda sağlaması" dedi.

Öte yandan, üçlü zirve öncesi Aliyev ve Putin ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı. - SOÇİ

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İlham Aliyev, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı - Son Dakika


Son Dakika

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi 00:58 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi 15:29 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!

Son Dakika Haberleri
01:07 Bütçe görüşmelerine Kavala gerginliği damga vurdu: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?
00:57 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi
00:57 Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
Bütçe görüşmelerine Kavala gerginliği damga vurdu: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi? Bütçe görüşmelerine Kavala gerginliği damga vurdu: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?         
01:08
Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor         
00:57
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 01:18:41. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement