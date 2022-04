Putin: "Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı uzun vadede savunmak için operasyonların gerekli olduğunu söyleyerek, " Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan 1961'de Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk kozmonot olması nedeniyle Rusya'da kutlanan Rusya Kozmonotlar Günü'nde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte Vostoçni Uzay Üssü'nü ziyaret etti. Rusya'nın Amur Bölgesi'ndeki Blagoveşçensk kentinden Vostoçni Uzay Üssü'ne helikopter ile ulaşan Putin ve Lukaşenko, Angara uzay aracı fırlatma kompleksini incelemesinin ardından düzenlenen törende konuşma gerçekleştirdi. Putin, Rusya'nın 'Ay' programına 45 yıl sonra devam edeceklerini söyleyerek, "Ay programına devam edeceğiz. Luna 25 otomatik robotik uzay aracı Vostoçni'den gönderilecek. Ulusal roket ve uzay programının geliştirici nesli bize sadece devasa bir teknolojik birikim değil, aynı zamanda bugün aradığımız değerleri de bıraktı. Atalarımızın ilerleme arzusu bize miras bırakıldı. Her türlü zorluğa ve bizi bu amaçta, dışarıdan engellemeye yönelik her türlü girişime rağmen, tüm planları kesinlikle tutarlı ve ısrarlı bir şekilde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"Rusya gibi devasa bir ülkeyi tecrit etmek kesinlikle imkansız"

Törende Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlarından ve operasyon gerekçelerinden de bahseden Putin, "Bugün, subaylarımız Ukrayna'nın Donbass kentinde özel bir askeri operasyona katılıyor. Donbass halk cumhuriyetlerine yardım sağlıyorlar. Cesur, yetkin, verimli ve etkili hareket ediyorlar. Benzersiz ve en modern silahlarla operasyonlarını sürdürüyorlar. Asıl amaç Donbass'taki insanlara yardım etmek. Batı'nın kışkırttığı Kiev yetkilileri, sorunlara barışçıl bir çözüm için anlaşmaya varılan Minsk anlaşmalarına uymadığı için bunu yapmak zorunda kaldık. Şüphesiz Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak. Yalnız kalmaya niyetimiz yok. Kendimizi izole etmeyeceğiz. Rusya gibi devasa bir ülkeyi tecrit etmek kesinlikle imkansız. Bu nedenle işbirliği yapmak isteyen partnerlerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını değerlendirmek için özel görüşmeye geçti. - MOSKOVA