Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

07.05.2023 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek olan "Büyük İstanbul Mitingi"ne gelenler, alana giriş yapmaya başladı.

Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

BÜYÜK KALABALIĞI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

SEMBOL ALANDA MİTİNG

Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

15 AYRI NOKTADAN GİRİŞ

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alıyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Reis kendine ait miting rekorunu kırabilir,6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde bu sefer, kalanlar güven veremiyor maalesef, yoğurt misali ya tutarsa sanki Cevap Yaz 30 16 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı 'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı - Son Dakika
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