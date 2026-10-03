Resmi olmayan sonuçlara göre Lütfi Bora Tokat Ticaret Borsası\'nda 155 oyla kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Lütfi Bora Tokat Ticaret Borsası'nda 155 oyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Ticaret Borsası'ndaki organ seçimlerinde mevcut başkan Lütfi Bora, resmi olmayan sonuçlara göre 155 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Bora'nın beyaz listesi, Ufuk Haykır'ın mavi listesinin 115 oyda kalmasıyla seçimden galip çıktı.
Tokat Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde mevcut başkan Lütfi Bora, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkanlığa seçildi.
Tokat Ticaret Borsası'nda yapılan seçimlerde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Lütfi Bora'nın beyaz listesi ile Ufuk Haykır'ın mavi listesi üyelerin oyuna sunuldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Lütfi Bora'nın beyaz listesi 155 oy alarak seçimi kazandı. Ufuk Haykır'ın mavi listesi ise 115 oyda kaldı.
Kaynak: İHA
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