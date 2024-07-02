Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: "Putin ve Erdoğan, yapılacak görüşmede de hassas ve önemli konulara değinecek"

Politika

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Astana'da görüşme gerçekleştireceğini söyleyerek, "Putin ve Erdoğan, yapılacak görüşmede de hassas ve önemli konulara değinecek" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Liderlerin görüşmesinde hassas ve kritik konuları ele alacağını belirten Uşakov, "Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Erdoğan'la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak" dedi. - MOSKOVA