Son dakika haber... Putin: "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu" - Son Dakika
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Son dakika haber... Putin: "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu"

10.10.2022 13:08

Son dakika haberleri... - Putin: "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı hedef gösteren açıklamalarında, "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu" dedi.

- Putin: "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı hedef gösteren açıklamalarında, "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde Cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi kritik isimler toplantıda yer aldı. Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı, Rus istihbaratının başındaki isim olan Aleksandr Bortnikov ile değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Putin, "Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır" dedi.

Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'nın enerji altyapılarına da saldırılar planlandığını öne süren Putin, "Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kuzey Akım boru hattında yaşanan gaz sızıntısı ile ilgili de ABD ve Batılı ülkelerin sabotaj gerçekleştirdiğini iddia eden Putin, bu olayın da sorumlularını bildiklerini söyledi.

"Kiev'in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık"

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok kente yaptıkları saldırılarla ilgili de konuşan Putin, "Kiev rejiminin eylemleri, en aşağılık terörist grupların eylemleri ile aynı seviyede. Kiev'in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık. Bu sabah Savunma Bakanlığı'nın önerisi ve Rus Genelkurmay Başkanlığı'nın planlarına göre Ukrayna'nın enerji, askeri komuta ve iletişim tesislerine karşı büyük bir hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ateşlendi. Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert olacak ve en üst düzeyde tehdit olarak kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... Putin: 'Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Putin: "Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu" - Son Dakika
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