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Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir - Son Dakika

Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir

20.02.2022 00:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yapılan "Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar" başlıklı açık oturuma konuşmacı olarak katıldı. Rusya-Ukrayna krizine değinen İmamoğlu, "Hükümetimiz de bu konuda teklifte bulunmuştu. İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir. Ukrayna ve Rusya arasındaki barışçıl bir diyalog için hazırız." sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda, "Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar" başlıklı panelde konuştu.

DAHA FAZLA DİYALOG ÇAĞRISI

Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulunan İmamoğlu, "Ben aslen Karadenizliyim. Karadeniz kıyısındaki Trabzon'da doğdum. Karadeniz çok özel bir coğrafyadır ve değişik kültürleri barındırır. Bir Karadenizli olarak Karadeniz'de barış istiyorum. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca NATO ve Rusya ile, Avrupa ve Rusya ile daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'de ortak bir görüşme çağrısı yaptığını hatırlatan İmamoğlu, "Bizim o coğrafyada barışa ihtiyacımız var. 21. yüzyılda Avrupa'da savaş olmamalı. Umarım bu coğrafyada barış olur. İstanbul barış görüşmeleri için hazırdır. Hükümetimiz de bu konuda teklifte bulunmuştu. Başka bir şehirde de olsa iki ülke bir araya gelmelidir. Barış için bir çözüm ya da bir yol bulmak zorundalar." diye konuştu.

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Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir - Son Dakika
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