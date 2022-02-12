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Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız

12.02.2022 20:19

Ukrayna ve Rusya arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanılması gerektiğinin altını çizerek "Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik havası yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak "Yaklaşık 25 bin vatandaşımız var şu an Ukrayna'da yaşayan. Hazırlıklı olmak durumundayız ama panik havasında değiliz" sözlerine yer verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanılması gerekildiğini belirterek Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik havası yaratan açıklamalar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"HAZIRLIKLI OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Ukrayna'daki Türk vatandaşları hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Olası bir saldırı, savaş çerçevesinde hangi adımları atmamız lazım. Bir savaş çıkarsa örneğin vatandaşlarımızın tahliyesi Montrö anlaşmasının uygulanması bunlar önemli şeyler. Hazırlıklı olmak durumundayız ama panik havasında değiliz. İstihbaratımız ve diğer kurumlarımız ile temas halindeyiz ama eğer vatandaşlarımızın ihtiyacı olursa devlet olarak yapabileceğimiz yardımları konuşuyoruz. Bir tahliye durumu olursa bunu nasıl yapabileceğimiz konuşuyoruz." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DAHİL 25 BİN VATANDAŞIMIZ VAR"

Açıklamalarının devamında Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin. Hangi şehirde kaç vatandaşımız var bunlar bizde mevcut 25 bin vatandaşımız var Ukrayna'da yaşayan öğrencilerimiz de dahil. Farklı bilgiler var bu bilgilerini doğruluğunu takip ediyoruz. ABD ile üst düzeyde görüşmelerimiz oldu bilgilerin teyidi için. Bazı ülkeler biliyorsunuz duyuru yayımladılar bizde bu çalışmaları kendi aramızda yapıyoruz.

"BÖLGEDE SOĞUK SAVAŞ VAR"

Bizim derdimiz burada çatışmayı önlemek çatışmanın bir tarafı değiliz, sorunun da bir tarafı değiliz bölgede bir savaş çatışma hatta soğuk savaş diyelim. Siber saldırılara kadar farklı boyutlar var. Herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Ekonomiyi etkiler enerji güvenliği bakımından önemlidir turizm bakımından önemlidir. Bu bölgede savaş olmasın diyerekten gerginliği azaltıcı çaba sarf ediyoruz . Türkiye'nin pozisyonu başından beri net. Önümüzdeki Çarşamba günü Lavrov ile görüşeceğiz."

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CNN Türk, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız - Son Dakika
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