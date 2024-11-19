Rusya'ya Yaptırımlar Sertleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rusya'ya Yaptırımlar Sertleşecek

Rusya\'ya Yaptırımlar Sertleşecek

Dışişleri Bakanları, Rusya'ya karşı ortak yaptırımların arttırılmasına karar verdi.

19.11.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Putin Rusya'sının yalnızca Avrupa için değil, dünya düzeni için de en ciddi güvenlik tehditlerinden birini oluşturduğu hususunda bir yanılsamamız bulunmamakta" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önümüzdeki dönem AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevini üstlenecek Kaja Kallas Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Transatlantik ilişkilerin geleceği, güçlü ve dayanıklı Avrupa'nın inşası ve Ukrayna'ya yardımların devam etmesi konularının ele alındığı toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de görüntülü olarak katıldı. Toplantının davetlileri arasında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise çeşitli temaslar için ABD'ye gittiği için toplantıya katılamadı.

Dışişleri Bakanları yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ev sahipliği yapan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Ukrayna halkı ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını belirtirken, diğer Dışişleri Bakanları ile birlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların Rusya Ukrayna topraklarından çıkana ve Ukrayna'nın yeniden inşası masrafını karşılayana kadar daha da sertleştirilerek sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yaptırımların Rusya'nın askeri potansiyelini etkili bir şekilde zayıflattığını, Rusya'yı ekonomik olarak da izole ettiğini belirten Sikorski, "Putin Rusya'sı yalnızca Avrupa için değil, dünya düzeni için de en ciddi güvenlik tehditlerinden birini oluşturmaya devam ettiği hususunda bir yanılsamamız bulunmamakta. Rusya'nın amacı Avrupa güvenlik mimarisini kalıcı olarak yıkmak. Onun emperyalist hırslarına kararlı bir şekilde karşı koymalıyız" dedi.

Bugünkü toplantının Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetimine yönelik ortak bir mesaj oluşturulmasına da hizmet ettiğini belirten Sikorski, "Mevcut jeopolitik durumda Avrupa-ABD işbirliğinin transatlantik toplumunun refahı ve güvenliği açısından hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Yalnızca güçlü transatlantik bağlar, Rusya ve diğer devletlerden gelen artan tehditlere etkili şekilde karşı koymamıza olanak sağlayacaktır" dedi.

"Belirleyici faktör ABD Başkanı'nın adı değil, AB-ABD ilişkilerinin yakınlığı"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise güvenliklerini korumak için NATO'nun Avrupa kanadını daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını arttırmalarının önemine dikkat çekti. AB-ABD ilişkilerine değinen Baerbock, belirleyici faktörün ABD Başkanı'nın adı değil, AB-ABD ilişkilerinin yakınlığı olduğunu söyledi. Baerbock, "Bu anlamda bir kez daha altını çizmek isterim ki Avrupa'da barışın güvenliğinin sağlanmasına ara vermeyeceğiz" dedi.

"Umut ediyoruz ki bu kış savaşın son kışı olur"

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Ukrayna'nın yeniden inşası konulu ortak konferans hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi. Savaş halen devam ederken enerji iletim hatlarının yeniden inşasını düşünmek zorunda olduklarını belirten Tajani, "Kış mevsiminin Rusya'nın baş müttefiki olmasına izin veremeyiz, umut ediyoruz ki bu kış savaşın son kışı olur" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'ya Yaptırımlar Sertleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Yenidoğan Çetesi’nin ikinci duruşması sona erdi Dava yarın saat 09.30’da devam edecek Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
07:07 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 19:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'ya Yaptırımlar Sertleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.