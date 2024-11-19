Rusya\'ya Yaptırımlar Sertleşecek

Politika

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Putin Rusya'sının yalnızca Avrupa için değil, dünya düzeni için de en ciddi güvenlik tehditlerinden birini oluşturduğu hususunda bir yanılsamamız bulunmamakta" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önümüzdeki dönem AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevini üstlenecek Kaja Kallas Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Transatlantik ilişkilerin geleceği, güçlü ve dayanıklı Avrupa'nın inşası ve Ukrayna'ya yardımların devam etmesi konularının ele alındığı toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de görüntülü olarak katıldı. Toplantının davetlileri arasında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise çeşitli temaslar için ABD'ye gittiği için toplantıya katılamadı.

Dışişleri Bakanları yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ev sahipliği yapan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Ukrayna halkı ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını belirtirken, diğer Dışişleri Bakanları ile birlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların Rusya Ukrayna topraklarından çıkana ve Ukrayna'nın yeniden inşası masrafını karşılayana kadar daha da sertleştirilerek sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yaptırımların Rusya'nın askeri potansiyelini etkili bir şekilde zayıflattığını, Rusya'yı ekonomik olarak da izole ettiğini belirten Sikorski, "Putin Rusya'sı yalnızca Avrupa için değil, dünya düzeni için de en ciddi güvenlik tehditlerinden birini oluşturmaya devam ettiği hususunda bir yanılsamamız bulunmamakta. Rusya'nın amacı Avrupa güvenlik mimarisini kalıcı olarak yıkmak. Onun emperyalist hırslarına kararlı bir şekilde karşı koymalıyız" dedi.

Bugünkü toplantının Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetimine yönelik ortak bir mesaj oluşturulmasına da hizmet ettiğini belirten Sikorski, "Mevcut jeopolitik durumda Avrupa-ABD işbirliğinin transatlantik toplumunun refahı ve güvenliği açısından hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Yalnızca güçlü transatlantik bağlar, Rusya ve diğer devletlerden gelen artan tehditlere etkili şekilde karşı koymamıza olanak sağlayacaktır" dedi.

"Belirleyici faktör ABD Başkanı'nın adı değil, AB-ABD ilişkilerinin yakınlığı"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise güvenliklerini korumak için NATO'nun Avrupa kanadını daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını arttırmalarının önemine dikkat çekti. AB-ABD ilişkilerine değinen Baerbock, belirleyici faktörün ABD Başkanı'nın adı değil, AB-ABD ilişkilerinin yakınlığı olduğunu söyledi. Baerbock, "Bu anlamda bir kez daha altını çizmek isterim ki Avrupa'da barışın güvenliğinin sağlanmasına ara vermeyeceğiz" dedi.

"Umut ediyoruz ki bu kış savaşın son kışı olur"

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Ukrayna'nın yeniden inşası konulu ortak konferans hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi. Savaş halen devam ederken enerji iletim hatlarının yeniden inşasını düşünmek zorunda olduklarını belirten Tajani, "Kış mevsiminin Rusya'nın baş müttefiki olmasına izin veremeyiz, umut ediyoruz ki bu kış savaşın son kışı olur" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA