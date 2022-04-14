Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15 - Son Dakika

Karar TV'de soruları yanıtlayan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, yeni yollar aramanın gerektiğine işaret etti ve "Üçüncü ittifak olabilir" diye konuştu.

Saadet lideri önümüzdeki seçimlerin Türkiye'yi öyle ya da böyle değiştireceğini belirterek "Tayyip Bey seçimi kazanamadığı zaman bütün gücünü kaybeder. Önümüzdeki seçimler öyle ya da böyle Türkiye'yi değiştirecek. Ya despotik yola gireceğiz ya demokratik ortamı el birliğiyle inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

"BİR NUMARALI GÜNDEMİMİZ SANDIK GÜVENLİĞİ"

Hükümetin yaptığı değişikliklerle 'ben seçimlere müdahale edeceğim' dediğini öne süren Karamollaoğlu; seçim güvenliğine dair şunları söyledi:

"Sandıklara hakim olmak şart. Seçime giren partiler sandık kurullarında temsil edilecekler. Bunu sağlayamazsak problem çıkar. Her yerde en az 3 temsilcinin bulunmasını teminat altına alacağız. Son toplantıda bu bizim bir numaralı meselemiz olarak gündeme geldi."

"YÜZDE 15'LİK AK PARTİ'DEN KOPMUŞ BİR KİTLE VAR"

AK Parti'den kopmuş yüzde 15'lik bir kitle olduğunu söyleyen Saadet lideri; "Bunlar neden koptuklarını tam olarak bilmiyor ama ekonomi en önemli etken gibi gözüküyor. Adalet önemli bir etken olarak gözüküyor" dedi.

AK Parti'den kopan yüzde 15'lik kesim AK Parti'nin memleketin sorunlarını çözemediğini gördüğünü söyleyen Karamollaoğlu; bu kitleyi hedefleyen bir stratejiye dair de konuştu ve "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum." dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT: BU KADAR ŞEREFSİZLİK OLMAZ

MHP Liderinin "zillet ittifakı" tabirine de yanıt veren Saadet lideri; "Zillet ittifakı diyen kendisi önce zillete batmış demektir. Siyasetin de bir ahlakı var. Bu masanın altında PKK da var diyorlar. Bu kadar şerefsizlik olmaz. Siyasette bu kadar adi ifadeler kullanılmaz. Kendilerini bitiriyorlar. Allah yalan söyleyenin belasını verir." diye oldukça sert bir yorum yaptı.

"NİYE 14 AY ÖNCEDEN ADAY AÇIKLAYALIM?"

Karamollaoğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Altılı masa bugün cumhurbaşkanı adayını açıklarsa bu 'ben varım beni paramparça edin' demek olur. Niye cumhur ittifakı kendi adayını açıklamıyor? Erken buluyor. Hiçbir parti 14 ay önceden adayı açıklamaz. Mantıklı olan aday, halkın çoğunluğunu tasvip edeceği ister sağda olsun, ister solda olsun, ister milliyetçi olsun, toplumda güven telkin ediyor olması önemlidir."

Toplum, 'bu şahsın yönettiği ülkede ben haksızlığa uğramam' demeli. İlk turda aday gösterdiğimiz kişinin seçimi kazanması kanaatindeyim."