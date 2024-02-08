Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye\'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve riskli yapıların dönüşümü için çağrıda bulundu

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ülkenin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve riskli yapıların dönüşümü konusunda çağrıda bulundu. Atmaca, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, benzer felaketlerin tekrarlanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Depremlerde yaşanan can kayıplarını minimize etmek için riskli yapıların tespit edilerek dönüşümünün acil olduğunu ifade etti.
Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında konuştu. Mehmet Atmaca, açıklamasında, 2012 yılında çıkartılan 'Riskli Alanların ve Yapıların Dönüştürülmesi Kanunu'nun amacına hizmet etmediğini ve mevcut uygulamanın rant odaklı olduğunu dile getirdi. Kentsel dönüşümün gerçek anlamda riskli yapıları hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, "'Deprem olacak mı, olmayacak mı?' noktasına odaklanmaktan ziyade 'Deprem mutlaka olacak ve hemen olacak.' ön kabulü ile beklenen depremlere karşı hazırlık yapma mecburiyetimiz vardır. Evet, depremlerde insanlarımız ölüyor ama merhum 'deprem dedemiz' Ahmet Mete Işıkara'nın dediği gibi 'Öldüren depremler değil, depreme dayanıksız yapılardır.' Yapılan incelemeler, deprem anında can kaybına sebebiyet verecek yıkımların mevcut yapı stoğunun yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olduğunu göstermektedir. Ağır ve orta hasar alan yapıların çoğunda can kaybı olmadığı görülmüştür. Depremde can kaybını azaltmak için yıkılacak yapıları öncelikle tespit etmemiz ve bu yapıları güvenli hale getirmemiz gerekiyor" dedi.
Atmaca, "31 Mart seçimleri öncesi kentsel dönüşüm gündeme gelmeye başlamıştır. Ancak öyle anlaşılıyor ki riskli yapıların değil yine rantı yüksek olan yapıların dönüşümü sağlanacak. Çünkü mevcut kanun, kentte bulunan en riskli yapıları değil müteahhitlerin ve mal sahiplerinin talebi üzerine dönüşüm yapılmaktadır. Tüm vatandaşları derhal riskli yapıların dönüşümü için harekete geçmeye çağıyorum. Depremlerde yaşanan kayıpları azaltmak adına toplumun ortak çabası gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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