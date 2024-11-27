Saadet Partisi\'nden Torba Yasa Teklifine Tepki

Politika

SAADET Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi üzerine yaptığı konuşmada, teklifte yer alan bazı maddeleri desteklediklerini, ancak birçok düzenlemede ciddi sıkıntılar ve adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, açıklamasında, köy kanunu kapsamında köylerde yaşayan, ancak ev sahibi olmayan vatandaşların borçlarını ödeyememesi nedeniyle haklarını kaybetmesinin önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeyi olumlu bulduklarını ifade ederek "Mevcut ekonomik sıkıntılar içinde bu insanlar borçlarını ödeyemiyor. Daha önce elde ettikleri hakların ellerinden alınmasını engellemek adına bu düzenlemeyi gerekli ve faydalı görüyoruz. Bu tür olumlu adımlar desteklenmeli, ancak ne yazık ki bu kanun teklifinin geneli için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikle kamu arazisi üzerinde yapılan yapılara tebligat yapıldıktan sonra yıkım serbestisi getiriliyor. Ancak yaylalar gibi kamu arazisi görünen, fakat yüzlerce yıldır kullanılan bölgelerdeki yapıların durumu net değil. 200-300 yıldan beri evi ve bahçesi olan insanların evleri bu kanuna istinaden yıkılacak mı? Bu çok ciddi bir sorun ve düzenlemede net bir açıklama yok" dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili düzenlemelere yönelik de Atmaca, "Kentsel dönüşüm kanunu tamamen rantı amaçlayan bir düzenleme. Deprem korkusunu istismar ederek vatandaşlara 'can güvenliğinizi sağlıyoruz' mesajı veriliyor, ama aslında bu düzenleme, mevcut yasa ve yönetmeliklerle imara açılamayan alanların rant alanına dönüştürülmesi için çıkarılmış bir kanun. Deprem riski taşıyan yapılarda dönüşüm zorunluluğu getirilmesi gerekirken, maalesef riskli yapıların tespitine dair bir zorlama bile yok. Küçük yapıların denetiminde yapı denetim firmalarına seçme hakkı verilmesi haksız rekabete neden olmaktadır. 500 metrekareden küçük yapılar için denetim firması seçme hakkı getiriliyor. Bu durum, geçmişte yaşanan olumsuzlukların yeniden yaşanmasına neden olacak. Yapı denetim firmaları arasında haksız rekabet oluşacak ve denetim kalitesinde düşüş yaşanacak. Ayrıca, 500 metrekarenin üzerindeki yapılarda iki denetim firmasının atanması da başka bir sıkıntı. Bu, denetim sürecini karmaşık hale getirirken, pazarlık ve kalite düşüşüne de yol açacak" diye konuştu.

Atmaca, sözlerine şöyle devam etti: "Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, istediği alanı kentsel dönüşüm gerekçesiyle ele geçirme yetkisi veriliyor. Bu yetkilerin tamamen yerel yönetimlere devredilmesi gerekir. Yerel yöneticiler, bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını daha iyi bilir. Yıkılma riski taşıyan yapıların kamu eliyle tespit edilmesi ve dönüşümünün zorunlu hale getirilmesi esastır. Ancak bunu yaparken vatandaşın haklarını gasp etmeyen, adil ve şeffaf bir düzenleme yapılması gerekir. Mevcut yönetmelik, sağlam yapıları bile riskli göstererek istismar edilmesine yol açıyor. Bu durum kabul edilemez ve bir an önce düzeltilmelidir."

Partisi adına teklif edilen kanun teklifine ret oyu vereceklerini söyleyen Atmaca, "Bu kanun teklifinin kamu yararını gözetmeyen birçok maddesi, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetler yaratacaktır" ifadelerini kullandı.