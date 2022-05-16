Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız - Son Dakika
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Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız

16.05.2022 13:04

6'lı Masa'nın önemli partilerinden Saadet Partisi'nde, partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Selman Esmerer'den eleştiriler geldi. Esmerer; Saadet Partisi'nin içinde HDP ve CHP'den rahatsızlık duyanlar olduğunu, kendisinin de bunu paylaştığını belirterek Milli Görüş çizgisinden sapıldığını öne sürdü.

2018 seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde hareket eden, son olarak da muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masaya katılan Saadet Partisi'ne parti içinden itiraz geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve İBB adayı Selman Esmerer, partisinin CHP ve HDP temaslarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

"MİLLİ GÖRÜŞ ESASINDAN AYRILDIK"

Saadet Partisi'nin sırf Meclis'e girebilmek için Milli Görüş esaslarından ayrıldığını belirten Esmerer, partisinin din dersinin bile kaldırılmasına evet dediğini vurgulayıp, "Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan (Saadet Partililer olarak) hepimiz rahatsızız" dedi.

"ZORUNLU DİN DERSİNE HAYIR DER HALE GELDİK"

Esmerer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor.

Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar diyor ki sadece biz parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun."

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