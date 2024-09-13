Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Karaman'da Sağlıkta Liderlik Vurgusu

Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman'da

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: " Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz"

KARAMAN - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra valilik toplantı salonunda Karaman İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Ardından, Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geçen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın hem üniversitesi hem sağlık hizmetleriyle iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla Karaman'ı sağlık alanında daha iyi bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

" Önümüzdeki hafta büyük ihtimal inşaatına başlayacağımız 200 yataklı hastane ek binamız da başlıyor. Emeği geçen sağlık yöneticisi arkadaşlarımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Bazı eksikliklerimizi inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Bazı branşları destekleyeceğiz. Ama şunu gördük ki Karaman uyum içinde. Karaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sağlıkta büyük gelişimin örnek şehirlerinden bir tanesi. Bizler daha iyi, daha güzelini oluşturmak için uğraşıyoruz. İnşallah Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz."

Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yeri olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Temel sağlık hizmetleri dediğimiz koruyucu hekimliği hastalanmadan sağlığımızı nasıl koruyacağımızı merkezleri burada. Biz aile hekimleri ve sağlıklı kalmayı önemsiyoruz. 40 yaşından sonraki grup hastalarımızın ücretsiz kanser taramalarının yapıldığı sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'ler milletimizin hizmetinde. Bunları daha çok geliştireceğiz. Burası örnek bir yer. Bunun yanında sağlık hizmet kurumlarından 3. basamaklar, 2.basamaklar gerçekten Türkiye'ye iyi hizmet ediyorlar. Dünyaya örnek hizmetlerde bulunuyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Toplumumuza da teşekkür ediyoruz.

Memişoğlu, Türk toplumunun sağlıkçılarına sahip çıktığını da ifade ederek, "Türk toplumu sağlıkçılarına sahip çıkıyor. Bazı münferit olayları da esefle kınıyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanları iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Onun için toplumun da bununla beraber bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız. Münferit olayları da hep beraber engelleyeceğiz."

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha sonra Karaman'dan ayrıldı.

Programda Bakan Memişoğlu'na Karaman Valisi Hüseyin Engin Sasıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile daire müdürleri eşlik etti.