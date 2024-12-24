Sarıbal: Tarım Bütçesi Yetersiz - Son Dakika
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Politika

Sarıbal: Tarım Bütçesi Yetersiz

CHP'li Sarıbal, 2025 bütçesindeki tarım payının yetersiz olduğunu ve çiftçinin zor durumda olduğunu vurguladı.

24.12.2024 19:17
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan payın çok yetersiz olduğunu savunarak, çiftçinin zor durumda olduğunu söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da şifalar diledi.

Patlama öncesi denetimlerin yetersiz olduğunu ve kurallara uyulmadığını savunan Sarıbal işçi sağlığına ve iş güvenliğine önem verilmediğini ileri sürdü.

Orhan Sarıbal, vatandaş için ucuz gıdanın hayal olduğunu, bugün kuşbaşı etin kilo fiyatının 650-750 lira arası, kemikli etin en düşük fiyatının 550 lira olduğunu belirterek, geçen yıl 50 lira olan tavuk etinin bu sene 100 lira olduğunu, Türkiye'de 8,5 milyon çocuğun düzenli süt içmediğini ifade etti.

Çiftçinin desteklenmediğini savunan Sarıbal, ülkede ihracatı kısıtlayan, ithalatı arttıran bir mekanizma olduğunu ve 30 milyar dolar üzerinde tarımsal ithalat olduğunu hatırlattı.

Sarıbal, 2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan payın 135 milyar lira olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Faize 1 trilyon 950 milyar lira. 2 milyondan fazla çiftçinin çalıştığı, ürettiği, 86 milyon insanın karnını doyurmaya çalıştığı bir sektöre 135 milyar destek ama oturduğu yerden bir avuç faizciye, lobiye 1 trilyon 950 milyar faiz; tam 15 kat. Sadece çiftçinin 2025 yılı içerisinde mazota vereceği para 130 milyarın üzerinde, bunun 60 milyarı mazottan ÖTV, KDV olarak geri alınacak. Geriye kalıyor 75 milyar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çiftçinin yok edilmesi, öldürülmesi demek."

CHP'li Sarıbal, tavuk eti, dana eti ve koyun etinin alımında büyük düşüş yaşandığını belirterek, bunun, yoksulluğun ve açlığın karşılığı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sarıbal: Tarım Bütçesi Yetersiz - Son Dakika

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